Bleu Hérault Live reçoit Across the river et ALM

Across the river

Pascal Corriu, un grand du blues et du jazz, fait partie de ces quelques guitar heroes qui transcendent un morceau par leur talent.

Il décide de poser sa guitare sur les compositions folk de Marc Raynaud (chanteur entre autres des groupes Nashville Cats (bluegrass) et Truck stop Rules (Americana) avec lesquels il se produit dans de nombreux festivals country.

Across the river livre des folk songs gorgées du rêve américain et de ses troubadours légendaires.

Across the river - Black angel - Bleu Hérault Live Copier

Across the river - Broken stone - Bleu Hérault Live Copier

Across the river - Can somebody help me - Bleu Hérault Live Copier

Across the river - Guilty - Bleu Hérault Live Copier

Across the river - I'm still burning - Bleu Hérault Live Copier

Across the river - Wish you were here - Bleu Hérault live Copier

Across the river sur Facebook

ALM

ALM est beatmaker, producteur et ingénieur du son spécialisé en mastering.

Très tôt, il étudie plusieurs instruments au conservatoire, écrit et compose ses premiers morceaux. Après plusieurs projets auto-produits dans les années 2010, ALM ouvre un premier studio de production en 2012 à Avignon. Il se spécialise dans le mastering et ouvre un studio dédié en 2014 à Tours. C’est dans cette ville que naîtra son label ALM Productions, structure qui a permis la sortie de plusieurs projets rap et reggae.

En 2016, ALM s’installe à Montpellier avec un tout nouveau studio de mastering, un label enrichi et l’ambition de développer sa carrière à l’international. S’en suivra la sortie de la compilation internationale Above the Clouds en 2017 regroupant une vingtaine d’artistes de tous les continents.

ALM n’aura jamais été autant productif qu’en 2018 puisqu’il sort en l’espace d’un an l’EP Beauty for Freedom regroupant 5 artistes émergents de la scène Hip Hop R'n'B internationale, un EP de remix deep house du morceau Twerk produit en 2016 avec Vaskez Malakay et enfin la mixtape Tha World Tape avec 12 titres rap mixée par DJ BigMat.

ALM - Gun metal - Bleu Hérault Live Copier

ALM - Chilhood - Bleu Hérault Live Copier

Photos ©Francine Lafuentes

ALM sur Facebook

ALM le site