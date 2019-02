Bleu Hérault Live reçoit ADG

ADG, né le 7 Avril 1990 , est un artiste Pop-Rock originaire de Montpellier, situé dans le sud de la France.

Auteur, compositeur, interprète et multi instrumentiste, ADG a su forger, à travers divers projets musicaux et groupes, un univers singulier.

En 2009 il découvre la scène en tant que chanteur dans un groupe de reprises avec qui il tournera régulièrement durant 7 ans.

En 2014 il sort son premier album, « The End Of Time », sous le pseudonyme de « Sirius Circus », un album profond et planant aux sonorités rock indé. Album distribué par le label « NB Records » .

De 2014 à 2016, ADG compose en tant que Sound Designer la bande son de plusieurs jeux mobiles dont «Wiggiz: Little Wild Eggs », « MYSI : My Space Industry » et « Slaze » pour les studios « Ipnotik ».

Entre 2016 et 2017, il décide de créer un nouveau projet sous ses propres initiales « ADG ». Un projet aux sonorités plus pop. Fusionnant avec délicatesse divers genres musicaux tels que le rock, le hip hop, la musique électronique, le bluegrass ou encore la musique celtique.

Fin 2017, début 2018, « Far From You » le premier single de ADG voit le jour suivit de près par “Rockstar”. Passages sur plusieurs radios de l’hexagone. Les clips sont eux, diffusés sur des chaines musicales telles que MTV Hits, MCM ou encore C Star et dépassent les 100 000 vues sur youtube.

Son premier album “Schizophrenic Conversations” est sorti en janvier .

