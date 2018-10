Adrien Maury

L’Héraultais Adrien Maury a sorti cette année son premier album "Into My Blue", un opus composé de 11 titres de pop- folk , disponible à l'écoute et au téléchargement sur toutes les plateformes de téléchargement.

On le retrouve dans Bleu Hérault Live, entouré de ses musiciens, en version acoustique.

Adrien Maury - Blind flight Copier

Adrien Maury - I just want Copier

Adrien Maury - I need You Copier

Adrien Maury - Into my blue Copier