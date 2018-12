Bleu Hérault Live reçoit Agathe Catel

Auteur, compositrice et interprète, Agathe Catel signe son premier E.P. "Sweet Wild", enregistré à Grabels chez Kiwi Records, sorti le 7 septembre 2018.

Elle y pose un regard positif sur la richesse de notre monde en explorant des courants pop, bossa et world, en trois langues (français, anglais et portugais). Nous invitant à découvrir un univers riche et coloré, les 5 titres de l'E.P. possèdent une empreinte culturelle différente, et sont déjà disponibles sur les plateformes de téléchargement (Deezer, Spotify, Itunes, Amazon, Google Play, Appele Music...).

AGATHE CATEL - Je me souviens

AGATHE CATEL - L'instant

AGATHE CATEL - Sweet Wild

AGATHE CATEL - What a door can be

AGATHE CATEL - Sentier Fleuri

Photos ©Francine Lafuentes

Le site web d'Agathe Catel