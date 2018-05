Entrez dans l'incroyable univers musical groovish, popish & funkish de BEKAR

Chant, clarinette, batterie, basse, claviers et piano vous emportent dans un métissage pop-rock-funk (et sa touche d’électro) où les couleurs de la musique Klezmer traversent les morceaux du groupe. Des chansons en français et en yiddish dont les influences viennent d'artistes tels que -M-, les Rita Mitsouko, Gotan Project, David Krakauer, Prince… ainsi que des insondables sonorités du Klezmer. Sur scène, l’esprit est à la fête, à l’humour et à l’énergie partagée avec le public. Le concert s’écoute, se vit, se chante et se danse.

