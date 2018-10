Carlos Correia

Carlos Correia chanteur-guitariste né le 12 juin 1962 au Mozambique, est issu d’une famille de musiciens Portugais.

Baigné depuis sa plus tendre enfance dans l’univers de la scène, il s’y sent à sa place, plus que nulle part ailleurs. C’est en France, où il s’installe en 1982 que Carlos commence à chanter dans les bars Parisiens et plus tard à Montpellier et sa région.

Auteur-compositeur-interprète, Carlos crée son premier groupe en 1998 avec des amis. Celui-ci évolue au fil des années et intègre des musiciens, notamment son fils Rémi Correia aux percussions.

Une rencontre en 2016 avec le musicien compositeur et arrangeur Jean Michel Pelegrin, convainc définitivement l’artiste de commencer ses propres compositions. Il décide alors de mettre tout en œuvre pour sortir son premier album “Kumbulassaya “. S’associant avec le guitariste et bassiste Fábio Zarbatto Longo, il rentre ainsi en studio en avril 2018 pour enregistrer ses compositions mêlant bossa, afro, jazz et pop.

Un univers musical unique que Carlos Correia rêve de vous faire découvrir.

Carlos Correira sur soundcloud

Ekko

Le groupe Ekko est un groupe vocal proposant un répertoire éclectique qui invite au voyage culturel et intemporel.

Les membres du groupes :

Pierre Commessie : Baryton

Sebastien Molina : Ténor

Cyril Sevely : Baryton martin

Jérôme Saint-Léger : Ténor