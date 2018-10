Chaïco chante avec son cœur et avec son âme, de sa voix de contre-alto, grave et limpide, qui claque ou qui murmure. Elle vous entraîne dans son univers et vous plonge irrésistiblement dans les vagues de son inspiration pour vous déconnecter du quotidien.

Des compositions originales, entre nostalgie et humour qui pique, de la poésie, un zeste de swing, une mesure de samba, une pincée de valse... On ne s'ennuie pas un instant !! Chaïco (chant, petites percussions), Noël Letertre (piano, choeurs), Pierre Bordes (flûte, saxo), Pierre Pagès (batterie, percussions), Eric Salvinien (basse).

Chaïco - Addiction Copier

Chaïco - Chanson sordide Copier

Chaïco - Déshabillez-moi Copier

Chaïco - Le joueur de rock Copier

Chaïco - Le pyjama de soie verte Copier

Chaïco - Sur internet Copier

Zumkotcha, c’est un trio vocal féminin, composé de Corinne Zoumboulis, Carole Cottel et Christine Chabaud, trois chanteuses aux voix singulières.

Zumkotcha dans Bleu Hérault Live © Radio France

Elles sont accompagnées d’Éric Manchon, musicien électro multi instrumentiste qui les emporte avec sa palette de sons électroniques. Ils revisitent avec finesse et originalité des chants traditionnels issus des musiques du monde et y apportent une touche moderne et dynamique.

Zumkotcha - Ajde Jano Copier