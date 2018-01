DeStijl et son électro-pop ténébreuse trouve son origine à Montpellier dans les années 90.

Après deux albums et un silence de 10 ans, le combo à géométrie variable signe son retour en 2011 avec "The White Stripes", un disque triptyque au dark rock incandescent. En 2014 parait "Something Wicked this Way Comes" dans un esprit plus DanceRock. Peter Hook (Joy Division/New Order) et Julie Gordon (Happy Mondays) en sont les invités d'honneur.

Le groupe sort son nouvel album vendredi 26 janvier 2018 et en profite pour donner un concert au Rockstore, avant d'entamer une tournée en Angleterre.

