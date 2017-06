Bleu Hérault Live reçoit Destijl et Brinker

Cette semaine univers Pop, So British !

Avec le groupe aux accents mancuniens DESTIJL

Bleu Hérault Live - DeStijl © Radio France - DeStijl

DeStijl et son électro-pop ténébreuse trouve son origine à Montpellier dans les années 90. Après deux albums et un silence de 10 ans, le combo à géométrie variable signe son retour en 2011 avec "The White Stripes", un disque triptyque au dark rock incandescent. En 2014 parait "Something Wicked this Way Comes" dans un esprit plus DanceRock. Peter Hook (Joy Division/New Order) et Julie Gordon (Happy Mondays) en sont les invités d'honneur. Le nouvel opus arrive bientôt....

La fougue et les mélodies imparables de BRINKER

Brinker - Bleu Hérault Live © Radio France - Myriam Mye

Le garçon a une sacrée expérience tant du studio que de la scène. Repéré avec Otis Wood, son premier groupe à la fin des années 90, il est surtout reconnu comme étant le guitariste talentueux et survolté de « Rinôcérose » (…Koacha, The Chase font également partie de son parcours...). En 2010, il sort son premier album solo, « Filer à l’Anglaise » sous son vrai nom : Florian Brinker. Aujourd’hui Brinker qui s’est affranchi de son prénom revient aux affaires avec un nouvel album produit par le musicien et le producteur britannique Neil Conti (David Bowie, Brian Eno...). L’artillerie lourde est de sortie, le résultat est bluffant. Cuivres et cordes donnent la réplique aux guitares inspirées. Sortie de l'album le 23 Juin, qu'on se le dise !

Brinker - Bleu Hérault Live © Radio France - Myriam Mye

