Bleu Hérault Live reçoit Dimoné & Kursed

Voilà donc le nouveau gang de Dimoné : Kursed, un groupe, rock, quatre garçons, d’une maturité rare qui jurerait presque du haut de leurs vingt ans.

Electrique, toiles noires et cuirs patinés, des adorateurs de mythes sans compte à rendre à Œdipe. Et puis voilà Dimoné, rendu pile au milieu, passager en ses chansons pudiquement pas sages. Elles, tendues sur cet isthme de l’existence après 5 disques à les jouer sur scène en duo avec Jean-Christophe Sirven. Elles, que l’artiste Montpelliérain a déshabillé jusqu’à l’os, amené parfois jusqu’à la limite, et même relooké pour une Carte Noire. Il est venu le temps de se calciner à cette prédiction, à cet inéluctable appel de la tribu, avec un pédigrée de chanteur nourri d’intranquillité.

C’est donc avec Kursed, dont le son donne la couleur à ces nouvelles chansons, sur scène comme sur l'album "Mon amorce".

Dimoné & Kursed - Le Nord Copier

Dimoné & Kursed - L'amorce Copier

Dimoné & Kursed - Faudra bien s'y tenir Copier

Dimoné & Kursed - Tu t'attendais Copier

Dimoné & Kursed - C'est nickel Copier

Dimoné & Kursed - La fuite Copier

Dimoné & Kursed - Tangue Copier

Dimoné & Kursed - La Grande Allée Copier

Dimoné & Kursed - Un homme libre Copier

Dimoné & Kursed - Pas connu Copier

Dimoné & Kursed - Encore une année Copier