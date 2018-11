Bleu Hérault Live reçoit Doc Valdum

Doc Valdum

est un groupe de 7 musiciens français expérimentés et passionnés, aux influences très diverses mais avec une passion commune pour la musique et le son.

Depuis trois ans le groupe se réunit autour de la mise en place d’un répertoire de créations originales, qui rendent compte de toutes les influences des membres : jazz, blues, soul, gospel, fusion, musique afro-américaine en général, pop, rock, disco, musiques dites “actuelles" et aussi musiques ethniques, notamment africaines.

Doc Valdum - Heaven

Doc Valdum - In the rose

Doc Valdum - Misty

Doc Valdum - Rising hands

Doc Valdum - La mauvaise réputation (G.Brassens)

Aujourd’hui, Doc Valdum commence à arpenter les scènes de France, à publier des vidéos sur les réseaux sociaux, et en seulement quelques mois ils ont reçu nombre de retours prometteurs de la part du public comme des organisateurs.

Doc Valdum © Radio France - Doc Valdum

La musique est ancrée dans les racines et elle reste originale, fraîche et novatrice. L’esprit général du groupe est de transmettre un message très porteur et "positif" à travers cette musique. Bien qu’on ne puisse ranger le style du groupe dans un tiroir, du fait de la diversité de leurs influences, on peut dire que le fil conducteur de leur répertoire est réellement la musique africaine, cassant les codes classiques du Jazz par une alchimie groovie-pop entre world, Soul et Hip Hop jazz.

