Bleu Hérault Live reçoit : Elull Noomi et Just In Blues Band

Ce samedi horaire exceptionnel pour Bleu Hérault Live : 15h ! Emmanuel de Roquetaillade reçoit deux formations émouvantes entre jazz et blues : Elull Noomi et Just In Blues Band.

Elull Noomi

Elull Noomi - Bleu Hérault Live © Radio France - Myriam Mye

Elull Noomi est né de la collaboration étroite entre Odile Fargère et Hervé Aknin. Ils sont les co-fondateurs du groupe vocal Montpelliérain Les Grandes Gueules.

Elull Noomi, qui signifie "Le Langage de la Vie". Du Soleil à la Lune, en passant par l'Amour et tous les Éléments. Le Langage est tantôt Cristal et Pierre, tantôt Souffle et Lumière. Il évolue jusqu'à donner naissance à un dictionnaire contenant tous les éléments linguistiques qui vont permettre de conter l'histoire : L'Enfant assis au bord du Monde...

Elull Noomi sur Facebook

Just In Blues Band

Just In Blues Band - Bleu Hérault Live © Radio France - Myriam Mye

Justine Blue c'est une voix dans les rues de Montpellier, Marseille, Grenoble, Avignon,...parfois Lille, Paris..! Elle reprend essentiellement de vieux standards de blues, ou swing jazz... Son répertoire le plus bluesy est actuellement joué en groupe sous le nom du Just in Blues Band avec Harold Wolters aux harmonicas et Julien RIVIERE à la guitare. On y retrouve les plus beaux morceaux de Leadbelly, Elmore James, Hank Williams, Sonny Boy Williamson ou encore les Allman brothers...Mais aussi des morceaux originaux ...

Le JUST IN BLUES BAND a sorti en 2016 un EP , Toxine .

Just in Blues Band sur Facebook , le Site