lLLhttps://youtu.be/9z6TwxsSL74Emmanuel Pi Djob, chanteur camerounais, propose avec son groupe Afro Soul Gang, une Afro-Soul puissante et habitée entre la lumineuse densité des pulsations africaines, la sombre raucité du Blues, l'éclat extatique du Gospel et l'émotion nue de la Soul.

Si nos mémoires conservent encore le souvenir de son émouvante interprétation de "Georgia on my mind" dans The Voice en 2013, le présent, lui, nous emmène ailleurs, dans une autre dimension, faite d'audace et de convictions profondes, de messages aussi forts que subtils, dans un soul-trip qui fait la part belle à l'émotion, aux sentiments les plus louables.

L'album Get On Board! Deluxe Edition est sorti à l'automne 2017.

Emmanuel Pi Djob et l'Afro Soul Gang - Get on board

Emmanuel Pi Djob et l'Afro Soul Gang - Gimme some more

Emmanuel Pi Djob et l'Afro Soul Gang - Mes tissages

Emmanuel Pi Djob et l'Afro Soul Gang - Sons of Lilith

Photos ©Stéphanie Montesinos et ©Francine Lafuentes

Le site internet d'Emmanuel Pi Djob