Bleu Hérault Live reçoit Faustine

Des couloirs du métro parisien à l’Olympia, où elle a partagé la scène avec -M-, Tété et Oxmo Puccino, Faustine n’a eu de cesse de porter haut son amour des mots, ceux qui font sens et procurent, presque sans le faire exprès, de jolies émotions, ceux que l’on jette par passion sur une feuille blanche et qui, se parant de belles mélodies, prennent de merveilleuses couleurs.

Au fil des rencontres et des hasards, son univers musical, ancré solidement dans cette chanson française qu’elle adore, s’est doucement teintée de sonorités plus pop, plus rock, créant un mélange détonnant, tour à tour caresse et emballement, puissance et fragilité.

Après un premier EP éponyme en 2017, elle nous offre aujourd’hui cinq «Métamorphoses» en forme de parenthèses enchantées dans un monde trop rapide, trop violent, petites bulles de fraîcheur venant nous percuter pour nous offrir quelques minutes de bonheur. Laissez-vous porter !

Faustine - Ce qui me guette

Faustine - La nuit je mens

Faustine - La vie promesse

Faustine - Marmara