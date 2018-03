Grégoire Butaeye (violon et chant) est le breton du groupe, élevé à la musique celtique et aux vieilles légendes de marins.

Laurent Réval (chant, batterie, guitare et harmonica) front-man du groupe, made ni Montpellier, faiseur de chansons.

Lionel Fouchet (guitare, mandoline, chant) compositeur, parisien et fils de la scène rock française.

Tout comme le nouveau venu de la bande Fred "Captain" Roland (basse).

Ensemble ils forment The Green Duck

Le groupe révélation de la scène celtique française 2017 a fait plus de 350 concerts depuis 2014 :

C'est en 2016 qu'Anne Hidalgo, maire de Paris, choisit The Green Duck pour jouer sous la Tour Eiffel, dans la Fan Zone de l'Euro, après le match France Allemagne et ses 90 000 spectateurs et pour représenter l'Irlande pour la remise du trophée du Fair Play aux supporters irlandais sous le regard de la presse internationale, dans la Pavillon de Paris.

Au cours d'un festival, Antoine De Caunes invite le band à jouer dans "l'Emission d'Antoine" sur Canal en octobre 2016.

En 2017 sortie d'un Tribute Renaud avec The Green Duck, Fatals Picards, Debout sur le Zinc et Les Joyeux Urbains aux éditions Formulette.

Album en cours de préparation, sortie prévue à l'automne 2018

Photos : Francine Lafuentes

