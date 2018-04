Auteure, compositeure, autodidacte, Keltoum se dévoile avec douceur

Se servant de ses émotions, elle nous propose une musique aux influences variées allant du Neo Soul, doux mélange de Hip-hop/Jazz, au R&B à la Pop. Une voix Soul subtilement teintée de vocalises orientales, qui nous embarque dans un univers métissé où se côtoient des influences diverses tels que Jill Scott, Erykah Badu, D’angelo, Mariah Carey, mais aussi Sting, Daft Punk. Elle s’approprie, compose, arrange, et déstructure ces différents styles pour nous en offrir une version pleine de surprises et de sensibilité.

Bercée dès son plus jeune âge par des sonorités Funk, des chaloupés Orientaux et des rythmes Rock

A la maison il n’y avait pas un jour sans musique, chant ou danse ! Le oud d’un côté, la derbouka de l’autre, mêlés aux hits de la radio ou les disques d’artistes US

La musique est avant tout une histoire de famille, une transmission qui vient de l’autre côté de la méditerranée depuis les terres d’Oran en Algérie. Son père, musicien et chanteur, lui a transmis la tradition à travers la musique. Sa mère lui a donné le goût de la créativité et de l’écriture, de l’intime.

Keltoum voyagera toujours entre l’héritage de ses ancêtres et la modernité de ses envies. Sa musique évolue avec elle. Ses sentiments lui donnent vie, ses humeurs la colorent et son âme s’y dévoile… Composer, chanter lui deviennent essentiel et c’est tout naturellement qu’elle propose aujourd’hui immersion dans son univers. Elle choisit de nous présenter Keltoum… tout simplement Keltoum comme un écho à la grande Oum Kalthoum, une diva orientale. Elle nous propose un fabuleux voyage dans son intimité avec pudeur, humilité et nous offre de partager son rêve…



Elle nous propose de découvrir ses compositions à travers son nouveau projet musical, développé au côté du studio Kiwi Records. Pour cela, Keltoum nous offre un premier EP sorti en 2017.

