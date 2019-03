Bleu Herault Live reçoit Lamargo & Zuza

Zuza et Lamargo enregistrés en public au Mercure Montpellier Centre Comédie.

Lamargo, trois copains, deux garçons une fille, qui nous font partager leur amour pour les belles chansons françaises. En les retravaillant à leur sauce, en acoustique, avec l’originalité, l’exubérance parfois de San Godfroy au chant. L’aisance et la bonne humour de Philippe Lafon aux guitares, ukulele et chant et Jean Philippe Marchaud à la contrebasse.

Bref un groupe qui swingue, toujours avec le sourire.

Lamargo - Belleville Rendez Vous Copier

Lamargo - La Goualante du pauvre Jean Copier

Lamargo - La vie de Cocagne Copier

Lamargo - Le Monsieur et le jeune homme Copier

Lamargo - Les insomnies Copier

Lamargo - Mireille Copier

Zuzanna est une chanteuse/auteur/interprète Polonaise qui vit à Montpellier. Elle est née à Varsovie en 1983 dans une famille de musiciens. Ainsi, le son du blues et des années 60 rythme ses jeunes années.

Elle développe son ouverture d'esprit quand elle passe 6 mois dans un lycée à San Antonio, Texas où elle découvre les chorales gospel. Elle étudie ensuite le jazz et la musique de scène à l'académie de musique Karol Szymanowski de Katowice. Elle fait un nouveau programme d'échange et part faire une année Erasmus à Oulu en Finlande. Sa curiosité pour ce fascinant pays la pousse à poursuivre ses études à l'université Helsinki Metropolia où elle étudie le chant à la faculté pop/jazz. La beauté de la nature et la douceur des gens l'inspirent et elle commence à écrire et composer. Elle gagne le prix du public au concours de chant Ourvision.

L'aventure s'accélère. En 2010, elle rencontre son mari Français, Charles, et elle s'installe dans le sud de la France en 2012. C'est un tournant pour elle car elle n'étudie plus et concentre tous ses efforts sur ses compositions. Elle chante avec un groupe vocal a-capella, Cheeky Groove, et crée un jazz quartet qui se produit dans la région. Sa belle-famille a une maison de vacances au cœur de la Lozère dans laquelle Zuzanna passe plusieurs semaines seule avec son piano et son ordinateur. Elle y crée ses morceaux qu’on retrouvera dans les prochaines semaines sur un premier album.

Zuza - Mnjask Copier

Zuza - Secret Trip Copier

Zuza - Stairway To Heaven Copier

Zuza - Stars Copier

Zuza - Whatever comes Copier