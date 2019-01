Bleu Hérault Live reçoit LAURENT MONTAGNE

Du sens et du son, voilà le leitmotiv incessant qui baigne les chansons de Laurent Montagne. Il y a d’abord cette poésie pleine d’intensité, tantôt revendicative, tantôt contemplative où chaque paysage devient un moment de la vie des hommes. Des textes qui oscillent entre un regard acéré sur les désillusions de notre monde et cet espoir, inamovible, qui continue de briller au fil des chansons. Car il y a chez Laurent, ce sens de la droiture, ce côté sans concession, à fleur de peau et puis cette voix atypique.

A la poésie s’ajoute l’énergie et l’élégance d’envolées post rock,de mélodies entétantes et hypnotiques, portées par un trio de musiciens issus de formations emblématiques de la scène montpelliéraine et valentinoise: Laurent Guillot, Cyril Douay, son ancien acolyte des Acrobates, membres de Poussin, The Chase..., Pierre-Yves Serre, fondateur de Horla, Mes Anjes Noires. Onressent chez eux une véritable complicité, un plaisir communicatifet addictif.Puissant et doux à la fois, Laurent Montagne nous invite à entrer dans son lieu de prédilection, là ou l’âme se raconte à fleur de peau et les sentiments se déclinent en mode espoir.

Chanteur des Acrobates, Laurent est ensuite repéré en 2007 par Le Chantier des Francofolies. Depuis il sillonne les routes, Francofolies de La Rochelle, Alors chante, Pause Guitare, Printival... Il a fait notamment les 1ères parties de Gaëtan Roussel, Emily Loizeau, Jean Louis Murat, Mathieu Boogaerts, Thomas Fersen et bien d’autres encore... En parallèle, depuis 7 ans Laurent organise de nombreux ateliers de créations de chansons dans les écolesdans le cadre d’actions culturelles dont il vient de tirer son nouveau spectacle jeune public «Rue Chocolat». Un Livre CDpour enfants avec de très nombreux invités : Dimoné, Iaross, Imbert Imbert, Didier Super... est également en préparation.

