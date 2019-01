Bleu Hérault Live reçoit THE LEGENDARY MANGATAS

Le nouveau projet folk rock du chanteur-guitariste Mathis Haug .

Élève de Bob Dylan et Big Bill Broonzy, des Staple Singers et de Townes van Zandt avec une pointe de John Cougar Mellencamp, Mathis et ses 2 acolytes proposent un cocktail unique de racines blues, folk et Rockabilly, habitées par leur vision énergique du rock. Avec Benoit Nogaret à la Telecaster et Gildas le Garrec à la contrebasse ils interprètent des compositions de Mathis et des Traditionnels qui traitent de la migration des peuples, le déclin du capitalisme, de la ségrégation, de l’alcool, de la famille… des chansons d’actualité plus que jamais!

Réalisateur, arrangeur, compositeur, auteur, Mathis est connu pour avoir collaboré avec de grands artistes comme JJ Milteau, Eric Bibb, Toni Green, Pura Fe, Cary Morin, Angie Wells, …

En janvier dernier il enregistre ses nouvelles compositions à Memphis accompagné par Toni Green et les membres de Lucero, Cat Power, Hank Williams III…. En sortira le Vinyl « the Memphis Sessions ». Aujourd’hui c’est avec THE LEGENDARY MANGATAS qu’il défend cet E.P, et ces différentes facettes de la Southern Music qu’il affectionne tant.

