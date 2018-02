En 2016, Louis Guiyoule réunit 6 musiciens des scènes Parisienne et Montpelliéraine.

Influencé par des artistes tels que Jeff Buckley, Sting, Billie Holiday, Bob Dylan, Bon Iver ou encore Matt Corby, le projet développe une musique folk soul, à la croisée des chemins avec le rock et la pop où la sensibilité des cordes est au service d'une écriture qui puise dans le conte populaire tel qu'il est présent dans la folk.

Ces influences permettent au groupe de créer une atmosphère aérienne propice à une poésie empreinte de romantisme et de surréalisme.

Les rythmes, inspirés de la nu-soul, du R'N'B et du Hip Hop apportent le relief final aux compositions.

Louis s'est entouré des artistes et illustrateurs Vincent Prete, Mercredi Matin et Maxime Borowski pour développer l'univers visuel du groupe et du projet.

Louis Guiyoule - I Still Miss Someone Copier

Louis Guiyoule - Peace Of Mind Copier

Louis Guiyoule - The Weaver Copier

Louis Guiyoule - Wandering Leaves Copier

Photos ©Francine Lafuentes

Retrouvez Louis Guiyoule sur:

Site Officiel: Louis Guiyoule

Youtube: Louis Guiyoule