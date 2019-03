Bleu Hérault live reçoit Marianne Aya Omac

Auteur, compositeur, guitariste, chef de chœur, MARIANNE commence la musique à l’âge de 9 ans et après 5 années de piano et la découverte de JOAN BAEZ, elle s’initie à la guitare. A l’âge de 18 ans, elle part vivre un an au Mexique où elle écrit ses premières chansons. A partir de 1992, c’est au cœur des rues de MONTPELLIER qu’elle forge ses premières armes.

En parallèle, elle rejoint le « Gospelize-it ! Mass Choir », meilleure chorale amateur de Gospel en Europe où elle chante durant 6 années en tant que soliste et s’initie à la direction de chœur auprès d’EMMANUEL DJOB.

Entre 1997 et 2005, c’est avec le groupe GINKOBILOBA qu’elle parcourt la France et enregistre deux albums autoproduits dont MAMACITA.

Après de nombreux voyages en Amérique Latine et plusieurs années dans le quartier gitan de Candolle à Montpellier, elle perfectionne ses connaissances et son amour pour la musique latine et gitane.

A partir de 2005, elle crée et dirige le Grand Chœur de la Buèges pour qui elle compose une trentaine de titres de Gospel et enregistre un DVD Live qui sort en 2010.

Elle participe à l’émission The Voice il y a deux ans, ce qui lui permet notamment de signer avec un tourneur.

En février 2019, elle sort un nouvel album (« Je reviens ») et repart en tournée avec ses 6 musiciens, (et comme sur ce concert avec les 50 choristes MAO) un peu partout en France.

Marianne Aya Omac enregistrée par l’équipe France Bleu Hérault lors du concert de sortie d’album à Montpellier, dans une salle Victoire 2 à guichets fermés. On en écoute quelques extraits cette semaine dans Bleu Hérault Live.

Mariane Aya Omac - No One Can Decide for Me Copier

Mariane Aya Omac - Ay Ay Ay Copier

Mariane Aya Omac - Time Has Come Copier

Mariane Aya Omac - Pura Mentira Copier

Mariane Aya Omac - En Mi Copier

Mariane Aya Omac - Duele Copier

Crédit photos: © Véronique Sauvaget