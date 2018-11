Bleu Hérault Live reçoit Marina Oboussier et Celestia Q Tips

Marina Oboussier

La Montpelliéraine Marina Oboussier vient de sortir « Light Path », album aux sonorités acoustiques et boisées, aux ambiances folk, pop et country, porté par une voix pure et aérienne.

Pour Bleu Hérault Live, Marina Oboussier (guitare et chant) s’entoure d’une équipe de musiciens légendaires :

BJ Cole tout d’abord, géant anglais de la pedal steel guitar, qui a joué avec la terre entière, d’Elton John à David Gilmour en passant par Michel Polnareff (les divines enluminures de « Holidays », c’est lui). Il confère à cet album, et à cette prestation Live, une atmosphère éthérée, rêveuse, incomparable.

Neil Conti, producteur de l’album. L’ex-batteur de Prefab Sprout, installé en France, qui a lui aussi joué avec les plus grands (David Bowie, Mick Jagger, Annie Lennox, on en passe...) s’empare ici de la basse.

Enfin , à la batterie, Will Parnell, un autre Britannique, et son toucher précis et subtil.

Pour France Bleu Hérault, Marina Oboussier nous offre cinq titres de Light Path, ainsi qu’une cover du classique de Neil Young, « Old Man ».

Marina Oboussier:

Son site

Sa page Facebook

