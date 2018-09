Mess Drey

Nouvelle artiste soul de la scène émergente, MESS DREY, auteure, compositrice, chanteuse d’origine Haïtienne impose un style musical bien à elle. Elle nous livre un live « open –Soul » dans lequel elle mixe sans complexe du funk, du rock, du Hiphop, du reggae, du jazz, du Gospel …. Avec comme seul liant le « Soul Music ».

Déjà remarquée par de nombreux programmateurs en 2015, elle enchaîne les concerts lors des festivals de jazz, et de musiques actuelles (Argelliers Jazz’ Estival, Festival Les Nuits Couleurs de Gignac, Après les vendanges …) et assure les premières parties de groupes et de musiciens de renommées internationales (The Excitements, FM Laeti, Adrien Byron Burns…).

En 2017, MESS DREY est à l’honneur au festival de «Jazz à Junas », au Festival d’Agde…

Une voix soul et habitée, des mélodies contagieuses, une énergie volcanique, accompagnée de ses musiciens et choristes

MESS DREY impose sa griffe avec un live explosif.

MESS DREY, c’est l’incandescence de la groove music !

Photos @Francine Lafuentes

EKKO

Le groupe EKKO est un groupe vocal proposant un répertoire éclectique qui invite au voyage culturel et intemporel.

Les membres du groupes sont :

Pierre Commessie : Baryton

Sebastien Molina : Ténor

Cyril Sevely : Baryton martin

Jérôme Saint-Léger : Ténor

