Que Tengo c'est l'immersion dans un univers original et explosif teinté de cumbia.

Dès les premières notes, le quartet montpelliérain impose son style : une musique à la fois latine et urbaine qui porte la joie communicative de la chanteuse hispano-marocaine, Ambar. Les textes, poétiques et lucides, sont écrits en espagnol et français. Découvrir Que Tengo, c'est partir en voyage jusqu'à ce que bonheur s'en suive !

Photos ©Francine Lafuentes

