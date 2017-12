C'est avec fraîcheur que le Rose Betty Klub, ce quintet insolite de jeunes montpelliérains, débarque sur la scène jazz. Avec son dernier album BLEU, de compositions originales, le Rose Betty Klub affirme son style : du jazz tombé dans un juke box ! Un jazz teinté de rhythm n' blues, de soul, de boogie woogie, de rockabilly et de blues.

Une énergie scénique généreuse, juste ce qu'il faut de gouaille, un style pulpeux et distingué qui en jette, Rose Betty a de l'aplomb et une voix qui en impose.

Drôles, énergiques, et faussement nostalgiques, les concerts du Rose Betty Klub sont une assurance contre la morosité.

On martèle du pied, on balance la tête, on se déhanche, l'idée est là : donner le swing, être rock n'roll, comme Cab Calloway ou Chuck Berry savaient si bien le faire.

Des petits clubs de jazz aux grandes scènes, comme en première partie de Ben l'Oncle Soul, Cyrille Aimée ou Raphaël Lemonnier, le RBK cultive inlassablement un univers joyeux et vivifiant, et c'est bien en live que cela prend tout son sens !

