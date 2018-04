Samuel Covel, auteur-compositeur et chanteur-guitariste héraultais

prend racine auprès de Beaudelaire, Ferré, Thiéfaine, Beaucarne, et de l'énergie rock des années 70 (King Crimson, Pink Floyd, Richie Havens, Tom Waits ...)

Après plusieurs années de voyages et de collaborations musicales à la croisée des chemins en tant que guitariste, allant du blues/ folk au tango/jazz en passant par le rock et la musique tsigane, l'écriture et la voix entrent dans la danse et l'alchimie opère.

Poète libre, Samuel Covel

bouscule les codes et interroge son temps dans une étreinte avide. Opposant de la parole creuse et guitariste instinctif, il déploie des chansons mêlant sonorités peu communes à des textes ciselés comme pièces d'orfèvre.

Un monde d'images brutes, un son noueux et atmosphérique où cette clameur monte, fait battre les os, la chair, le verbe, et le ressac d'une guitare au coeur de la tempête.

24 Mars 2018 sortie de l'album "Mue imaginale" à commander ICI

Samuel Covel - Aberdeen (Bleu Hérault Live) Copier

Samuel Covel - Les Roses (Bleu Hérault Live) Copier

Samuel Covel - Manuel (Bleu Hérault Live) Copier

Samuel Covel - Mes Amis Squelettiques (version album) Copier

Samuel Covel - Daphnée (Bleu Hérault Live) Copier

Photos: Francine Lafuentes

