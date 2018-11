Bleu Hérault Live reçoit Sha La La et Guilhöm

Après Phil GATOR & MONSTERS GEORGES, Phil GATOR revient en force avec son nouveau projet.

SHA LA LA est une salve de nouvelles chansons vénéneuses qui claquent des doigts et mouvent du genou, de la Pop dopée au Rock !

Avec: Phil GATOR (guitare, chant, harmonica), François BOUËT (batterie), Phil MESSINA (basse, chant), Lolo MARTIN (guitare, mandoline, chant).

©Francine Lafuentes

GUILHOM dans Bleu Hérault Live © Radio France

GUILHÖM est un chanteur, guitariste, auteur et compositeur, originaire de Montpellier. Il propose une musique folk nourrie de nombreuses influences.

Sur scène, accompagné de Valentin Sanchez à la batterie, Guilhöm nous guide dans un traversée mélodique entre rivages folk intimistes et territoires plus rock, navigant entre guitare acoustique et électrique, clarinette d’inspiration orientale duduk, samples de piano ou de claviers analogiques, Français ou Anglais au gré de l’instinct et des émotions. Le projet Guilhöm est né de textes sensibles plein les Moleskine, de notes nostalgiques sur une guitare en bois: chansons intimes accumulées depuis des années, sur lesquelles planent les ombres de NickDrake et Elliott Smith, qui évoquent parfois le blues Touareg, les ambiances cinématographiques et toujours les voyages.

