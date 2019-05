Bleu Hérault Live reçoit Ti Pa Ti Pa et les Amandises

Ti Pa Ti Pa

Ce groupe musical Montpelliérain met en avant les textes et les mélodies de Pati, une insulaire qui berce nos cœurs en racontant des moments de vie !

Elle croise des chemins, des lignes droites, des lacets, des sentiers, des détours, des raccourcis à en avoir presque le tournis mais rebondit et retombe sur ses pas… Ti Pa Ti Pa chaloupe d’îles en terres, nous emportant dans son sillon en nous laissant voguer sous des airs métissés coquillages et crustacés.

Des compositions pleines d'émotions : rythmées d'une voix chaude et groovy sous quelques mouvances de ska-reggae, avec des influences d’outre-mer, ambiancées d'une percussion, endiablées d'une guitare et cadencées d'un saxophone. Des chansons qui laissent des airs dans la tête et des fleurs dans le cœur. Un hymne à l'espoir même quand on broie du noir ! Vivre la vie, ouvrir à l’espoir et comme « Lala la lionne, osons à chaque pas... »

TI PA TI PA - Mal Gachée

TI PA TI PA - Je suis un homme

TI PA TI PA - La Vie

TI PA TI PA - Ti Ta Toi

TI PA TI PA - Lala La Lionne

Pour le Facebook de Ti Pa Ti Pa c'est ici.

Les Amandises

LES AMANDISES dans Bleu Hérault Live © Radio France

Les Amandises , un beau mélange de maux d’amour, d’histoires à dormir couché, de musiques jazzifiantes, de 3 musiciens beaux, bons, pétillants, d’une chanteuse renversante, éblouissante de jour comme de nuit… D’un chien empaillé, d’un cheval qui clignote… enfin bref de quoi en perdre la raison…

Amandine Roques (chant), ainsi que Rémi Mercier (clavier, trompette), Sylvain Pourrat (contrebasse, guitare) et Thomas Chignier (Batterie) vous font découvrir leur répertoire de chansons aux influences jazzy, une sorte de Claude Nougaro au féminin !

Pour Bleu Hérault Live, Les Amandises se produisent en formule duo, Amandine au chant et Rémi au piano.

LES AMANDISES - Autour de Minuit

LES AMANDISES - Inconnu

LES AMANDISES - La Bonne Copine

LES AMANDISES - La Valse

LES AMANDISES - Reste là

Pour le Facebook des c'est Amandises c'est ici.