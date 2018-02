Comme une évidence, le Trio Zéphyr est né il y a dix sept ans d’une rencontre humaine et musicale entre trois femmes portées par une complicité de chaque instant.

Issues de l’univers classique, Marion, Delphine et Claire ont en commun leur

frénésie de la création et l’envie, par les cordes et les voix, de bousculer les

frontières, les idées, les jeux et les genres.

Nourri par cette synergie singulière, le trio cherche, invente et explore

spontanément, passionnément. Il s’aventure dans l’univers des musiques du

monde, s’inspire ici et là et mêle dans une inventivité très personnelle les

codes musicaux : ceux du jazz, terrain de l’improvisation, ceux de la

musique de l’Est marquée par la sensualité des rythmes, ceux des pays d’orient, emprunts de douceur et d’hypnose.**

En toile de fond, la rigueur du classique et l’originalité de la création contemporaine. En supplément, l’intimité d’une musique de chambre au

féminin, totalement revisité.

Au cœur des cordes, les voix s’immiscent, jouant des syllabes, des

harmonies, des timbres et des polyrythmies, le tout dans un langage

purement imaginaire. Tour à tour, les mots et les respirations portent alors

la musique et l’accompagne dans un élan permanent de liberté.

Trio Zephyr - Eleï

Trio Zephyr - GalopMetrie

Trio Zephyr - Soleil Disparu

Trio Zephyr - Travelling

Trio Zephyr - Refuge

Photos ©Francine Lafuentes

