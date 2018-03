D'origine bretonne, 38 ans, arrivé en 2011 à Montpellier.

J'écris mes chansons depuis environ 20 ans.

Première guitare au lycée, je commence à apprendre les bases avec un pote.

A la fac, je découvre -M-, sa voix aiguë, son look improbable sur Machistador et je deviens fan de ce type. Je commence à écrire des chansons.

Concert de -M- (tournée « Qui de nous deux? ») en 2004, il fait monter une personne sur scène pour jouer ce qu'il veut............ce sera moi. Je joue un de mes morceaux devant 4000 personnes......déclic !

Je continue d'écrire et de faire quelques concerts dans des bars. Arrivé sur Montpellier, je décide d'y aller franchement et je participe au tremplin. « découvertes des Nuits du Chat » de l'association du même nom : choisi sur vidéo, je joue à l'auditorium de la médiathèque Emile Zola. Dans la foulée, je suis convié à faire la 1ère partie de Laurent Montagne et Batlik au festival des Nuits du Chat.

Envie de faire un EP → Il est où ? (5 titres en guitare-voix) sort en septembre 2014.

Après quelques concerts, festivals, se projette un nouvel album → Je me décale (8 titres avec en plus contrebasse, clarinette, trompette) sort en décembre 2016.

