Bleu Hérault Live reçoit Yann Golgevit

Avec son nouveau spectacle, Vertige Vocal, Yann Golgevit (contre-ténor) crée un tour de chant qui casse délibérément les codes liés à la spécificité classique de son timbre de voix et le projette dans un répertoire mêlant chanson, pop internationale et comédie musicale avec des titres phares connus de tous. Il s’adresse ainsi à tous les publics. Sans rien concéder à sa performance vocale, Vertige Vocal lui autorise une liberté et une ouverture musicales rassembleuses.

Pour l'accompagner, Adrien Frasse-Sombet (violoncelle), Thierry Gautier (piano), Jérémie Pourchot (Guitare).

