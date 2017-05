Bleu Hérault Live : Volin et The Change

Un Bleu Hérault Live très "Pop-Rock" cette semaine avec deux groupes de la scène Héraultaise : Volin et The Change.

4 ans déjà que l’on entend parler de la flamme de ce groupe montpelliérain jonglant avec le feu d’une pop minérale aux textes poétiques et surréalistes. Mais Volin n’est pas qu’une belle promesse. Avec « Volcan » nos experts en sismologie des sentiments délivrent un album aux humeurs multiples. Volin aime les déflagrations d’un rock fiévreux joué en trio tout autant que les arrangements arachnéens où s’enchevêtrent tout en finesse guitares et claviers stratosphériques. Derrière le charme de ces poignantes envolées, il y a Vincent Colin, le leader du groupe, un garçon rêveur nourri par un père musicien et un grand frère devenu l’ingénieur du son attitré du groupe, celui qui aura aussi contribué à l’initiation du jeune homme, des explosions du grunge aux délicates architectures poétiques de Radiohead, Portishead ou Sigur Ros. A ses côtés, Romain et Maxime, 2 complices venus du jazz, 2 musiciens tout aussi curieux qui contribuent à ce subtil mélange de pop onirique aux influences anglo saxonnes et de textes en français jonglant en acrobate sur les failles de l’âme. Pas étonnant d’ailleurs de retrouver Volin tout en volutes, rêves et vertiges, sur un spectacle hommage à Bashung, monté il y a quelques années sur leurs terres, à La Passerelle. Cet album, Volin l’a souhaité comme un voyage intérieur, une quête d’harmonie dans un monde de tourments, 9 titres aériens patiemment ciselés au cours de sessions en Provence, à l’ombre des Pyrénées et dans le refuge de Paloma à Nîmes. Il reste maintenant à apprécier en live l’originalité et la flamboyance de ce trio amoureux du verbe et des atmosphères. Après avoir été finaliste Inrocks Lab et découverte des Francos de La Rochelle, après avoir marqué les esprits lors de concerts électriques avec leurs potes de Feu! Chatterton ou Radio Elvis, Volin poursuit sa quête de lumière, de métaphores et d’expérimentations rock nappées de cordes et d’électronique. De quoi nous donner aujourd’hui la furieuse envie de vibrer à leurs côtés, en équilibre instable sur les versants noueux du volcan.

Volin (Vincent Colin - Maxime Rouayroux - Romain Delorme ) - Bleu Hérault Live - Myriam Mye @Mye's clic © Radio France

The change est un groupe de musique Brit pop. Un phénomène pop né du désir de faire vivre le genre, inspiré par des icônes tels que THE WHO, DAVID BOWIE, THE KINKS, THE BEATLES…Un travail de longue haleine pour donner vie à des compostions fortes, des arrangements élégants, Gead, Alain, Christophe et Florian chantent à quatre voix, les harmonies vocales prennent une place primordiale dans les compositions.