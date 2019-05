Bleu Hérault Liver reçoit Brinker et Claw.

BRINKER

Florian Brinker, artisan de la 6 cordes et chanteur à la voix élastique, a forgé ses outils avec de nombreux groupes « made in Montpellier » qui ont connu leur succès dans le monde (Otis Wood, les Faunes, « rinôçérôse » ou même Koacha). Aujourd’hui il reviens avec BRINKER , un projet personnel et ambitieux, à la fougue inégalée !

BRINKER, c'est une musique riche en influences : Rock, pop, soul ou groovy, voire même psychédélique, elle traduit l’amour des belles mélodies et des histoires sensées, mêlées aux tourments de l’existence.

Avec son nouveau projet, Florian Brinker réussit le pari de sonner intemporel tout en puisant une partie de son inspiration dans les sons vintage de la fin des sixties, du début des seventies...

BRINKER - Long Way Copier

BRINKER - My Generation Copier

BRINKER - Recce For Today Copier

BRINKER - Skinny Man Copier

BRINKER - Smile Copier

Le Facebook de Brinker c'st ici.

CLAW.

Sam est un rêveur. Bercé par la musique anglophone, les romans de science-fiction, les animations japonaises et le ruissellement des rivières Ardéchoises. Sam déborde d’imagination, au point de la laisser doucement s’immiscer dans sa vie quotidienne. En un clin d’oeil, un courant d’air devient bourrasque et de la fumée d’une cigarette s’échappent des formes inconnues.

C’est en 2015 que le jeune guitariste/chanteur décide enfin de donner vie à cet imaginaire, et se lance à l’aventure : CLAW. voit le jour.

Musicalement influencé par Bon Iver ou encore Bright Eyes, CLAW. se distingue par la richesse de son univers. Plus qu’un projet folk aux pointes électroniques, CLAW. est une immersion dans l’imaginaire de l’artiste et porte un véritable coup de griffe à notre réalité, pour mieux la déformer.

Après 2 EP sortis en 2015 et 2016 (“Mist” & “Bloom”) CLAW. a sorti son premier grand format il y a quelques mois : “All My Friends They’ve Grown Out Of Style”. Un album 11 titres unique en son genre, sous la forme d’un roman musical qui s’écoute, se lit et se contemple. Conçu comme la bande originale d’une vie passée à rêver, “All My Friends They’ve Grown Out Of Style” est un manifeste sonore d’un artiste unique en son genre.

CLAW. - Anchor Copier

CLAW. - Close to me Copier

CLAW. - Let you go Copier

CLAW. - Side Copier

CLAW. - Something Better Copier

Le Facebook de CLAW, c'est ici.