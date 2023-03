Acné, psoriasis, eczéma : comment soigner ces maladies de la peau ?

Le bon usage des médicaments pour les personnes âgées

Plus on vieillit, plus on risque de souffrir de maladies chroniques nécessitant des traitements au long court. Mais il est important d’avoir un usage raisonné des médicaments, ce qui n’est pas toujours le cas. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Pr Jean-Baptiste Beuscart pour en parler.