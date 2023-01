Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention

Comment soulager nos maux de dos ?

Le mal de dos est l’un des plus fréquents : lumbago, sciatique, torticolis… D’où viennent ces maux de dos et comment y remédier ? Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le kinésithérapeute et ostéopathe Monsieur Clavicule pour faire le point sur ce « mal du siècle ».