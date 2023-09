Arthrose : comment s'en prémunir et se soulager ?

En France, 10 millions de personnes seraient concernées par l'arthrose, une maladie articulaire plus que répandue et qui peut commencer à tout âge. Douloureuse, cette maladie n'a pas de traitement.

C'est la maladie articulaire la plus répandue : l'arthrose. Si elle touche majoritairement les plus de 65 ans, elle peut commencer beaucoup plus tôt. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? L'arthrose intervient quand le cartilage s'use et perd petit à petit son élasticité et sa souplesse. Conséquence : les articulations deviennent plus raide et des douleurs surgissent. 70% des patients seraient même gênés dans leur sommeil.

Pas de médicament miracle ou de traitement de la maladie, aujourd'hui la médecin sait traiter les symptômes, notamment avec des anti-douleurs. Mais on sait aussi que l'amélioration de l'hygiène de vie peut aider à mieux vivre avec l'arthrose. On en parle avec le docteur Odile Picard-Paix, médecin généraliste spécialiste de l'arthrose et auteur de "L'arthrose à 40 ans, comment l'éviter, comment la soigner", au micro de Géraldine Mayr et Anne Orenstein.

Ordonnance médicale : L'école à l'hôpital

Depuis près de 95 ans, l'association "L'école à l'hôpital" accompagnes les jeunes malades dans leur scolarité. On en parle avec Carole Grosse, présidente de l'association.