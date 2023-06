Arthrose et rhumatismes : symptômes, causes et traitements

L’arthrose est la maladie articulaire la plus répandue en France, qui se caractérise par la destruction du cartilage provoquant de vives douleurs. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le rhumatologue Francis Berenbaum, qui parle des nouveaux traitements pour enrayer cette maladie.

L'arthrose et les rhumatismes peuvent nous gêner jusque dans les gestes les plus quotidiens : "Bonjour Docteur" nous en parle

L’arthrose est une maladie très fréquente, puisqu’elle concerne 10 millions de Français et 65 % des plus de 65 ans. Elle se caractérise par une destruction du cartilage, une inflammation de la membrane synoviale (membrane située à l’intérieur de l’articulation), et un remodelage de la couche osseuse qui se trouve sous le cartilage. Elle provoque des douleurs parfois très fortes et peut engendrer un handicap majeur, avec perte de mobilité.

Quels sont les facteurs favorisant l’apparition de l’arthrose et des rhumatismes ? Quelles sont les articulations les plus touchées ? Quels sont les traitements à même de soulager les douleurs ?

Pour nous parler de cette pathologie et des moyens de la soulager, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Francis Berenbaum, rhumatologue et chef de service à l’hôpital Saint-Antoine à Paris et chercheur à l’Inserm. Il évoque également les nouveaux traitements actuellement mis au point pour freiner la maladie, voire réparer ou remplacer le cartilage abîmé.

Actualité médicale

L’actualité de ces dernières semaines a été dominé par des drames terribles, avec le dernier en date l’attaque d’Annecy au couteau ou encore l’agression mortelle d'une infirmière à Reims. On parle souvent d’assaillants dits « fragiles psychologiquement » avec un profil « schizophrène » et certains sont jugés « pénalement irresponsables ». Pour nous éclairer sur ces faits de société, Bonjour Docteur reçoit le Dr David Masson, psychiatre au Centre psychothérapique de Nancy, Pôle de psychiatrie d'adultes et d'addictologie du Grand Nancy.