Avec Marina Carrère d'Encausse au sujet du documentaire sur les antidépresseurs

France 5 diffuse ce mardi 28 février un documentaire sur les antidépresseurs dans le cadre de l’émission « Enquête de santé ». Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Marina Carrère d’Encausse qui présentera cette émission pour parler de la face cachée des antidépresseurs.

Les antidépresseurs sont parmi les médicaments les plus prescrits en France : il en existe une trentaine, dont le fameux Prozac, commercialisé en 1987, surnommé la « pilule du bonheur » et qui a fait exploser la consommation d’antidépresseurs. Aujourd’hui, 7 millions de Français sont sous antidépresseurs, mais pas toujours pour les bonnes les bonnes indications, en l’occurrence la dépression.

L’émission « Enquête de santé » de France 5 diffuse ce mardi 28 février à 21h un documentaire de Géraldine Laura intitulé Antidépresseurs : utiles ou dangereux ? , suivi d’un débat. C’est Marina Carrère d’Encausse qui présente le documentaire et anime le débat : elle est l’invitée de Géraldine Mayr et du Dr Jimmy Mohamed.

Nourri de témoignages de patients déprimés et de spécialistes, le documentaire dénonce les prescriptions abusives de ces médicaments, les effets secondaires et les études largement biaisées par les laboratoires et aujourd'hui remises en question.

Bonjour Docteur revient sur cette maladie complexe et multifactorielle qu’est la dépression, l’utilité dans certains cas, et notamment pour les dépressions sévères, des antidépresseurs et les nouvelles avancées en matière de traitement, notamment la kétamine. En plus des traitements médicamenteux, la psychothérapie est recommandée pour soigner une dépression, pour comprendre ce qui a pu déclencher la souffrance.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond aux questions posées sur :

- le panaris : de quoi s’agit-il, quand survient-il et comment le soigner ?

- la consommation de cannabis chez les adolescents : quels sont les risques ?

- les liens entre AVC et consommation de drogues.