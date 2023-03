Burn-out : comment le surmonter ?

Les cas de burn-out, pour épuisement professionnel, se sont multipliés ces dernières années, notamment avec la pandémie de Covid-19. De quoi s’agit-il exactement et comment en sort-on ? Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le psycho-sociologue Philippe Zawieja pour nous en parler.

Apparu dans les années 1970 pour décrire l’épuisement au travail de professionnels de l’aide et du soin , le terme de « burn-out » a été conceptualisé pour la première fois en 1975 par le psychiatre américain Freudenberger et il est utilisé aujourd’hui pour décrire un état d’épuisement professionnel (à la fois émotionnel, physique et psychique) ressenti face à des situations de travail « émotionnellement » exigeantes.

Depuis ces dernières années, notamment avec la pandémie de Covid-19 et le développement du télétravail, les cas de burn-out sont en constante augmentation, parallèlement à une meilleure reconnaissance de cette pathologie.

Quels sont les facteurs de risque ? Y a-t-il des prédispositions génétiques ? Quelle est la différence entre burn-out et dépression ? Pourquoi aujourd’hui parle-t-on aussi de burn-out parental ?

Pour évoquer ces questions, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le psycho-sociologue Philippe Zawieja. Il est directeur expert au sein du cabinet AlterNego, docteur en sciences et génie des activités à risques à Mines Paris, et co-auteur (avc Jean-François Marmion et Mademoiselle Caroline), de la BD Les Rescapés du burn-out , publiée aux éditions Les Arènes. Il nous explique ce qu’est précisément une situation de burn-out et comment se soigner lorsqu’on en est victime.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- une question sur l'IMC (indice de masse corporelle) ;

- Claudine au sujet de la vésicule biliaire.

Actualité médicale

Ce 21 mars est la journée française de sensibilisation à l’allergie : le Dr Jimmy Mohamed rappelle ce que sont les allergies saisonnières.