Cancer colorectal et nitrites

Bien que cancérigènes, les nitrites sont encore très présentes dans la charcuterie. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent la gastro-entérologue Cindy Neuzillet et le journaliste Guillaume Coudray pour parler des risques de cancers, notamment colorectaux, induits par les nitrites.

Le mois de mars, c’est Mars Bleu, le mois de sensibilisation au cancer colorectal. Ce cancer est fréquent chez l’homme comme chez la femme et représente la 2e cause de décès par cancer. Il est possible de le détecter précocement grâce à un test de dépistage, proposé à toutes les personnes âgées entre 50 et 74 ans.

Parmi les facteurs de risque du cancer colorectal, la consommation de viande rouge et de viande transformée, c’est-à-dire la charcuterie. Ainsi les nitrites, utilisées dans la plupart des charcuteries commercialisées, sont cancérigènes.

Pourquoi ces nitrites, considérées comme un poison jusque dans les années 1960, ont-elles finalement été autorisées ? La suppression des nitrites dans la charcuterie compromet-elle la sécurité des consommateurs ? Comment bien choisir ses produits de consommation afin d’éviter aux maximum les nitrites ?

Pour nous parler du cancer colorectal et du facteur de risque de ce cancer, comme d’autres pathologies, que représentent les nitrites utilisés dans la charcuterie, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Cindy Neuzillet, professeur en hépato-gastro-entérologie, responsable de l’activité oncologie digestive à l’Institut Curie, et le journaliste Guillaume Coudray, qui vient de publier Nitrites dans la charcuterie : le scandale aux éditions HarperCollins.

Questions des auditrices et des auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- une auditrice sur l’annonce qu'a faite Emmanuel Macron pendant sa vite d’un collège de Jarnac en Charente le 28 février dernier : à partir de la rentrée prochaine, les enfants de 11 ans en 5e pourront se faire vacciner contre les papillomavirus ;

- un auditeur sur les bienfaits du sport sur la santé : « Vous n’arrêtez pas de dire qu’il faut faire du sport pour vivre en bonne santé, mais franchement, je n’aime pas courir ni faire du vélo. Que faudrait-il faire ? »