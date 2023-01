Combattre la fatigue par l’hypnose

Parce que nos journées sont souvent surchargées, hyperconnectées et stressantes, la fatigue est de plus en plus ressentie, au niveau individuel comme sociétal. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Léonard Anthony, hypnothérapeute spécialiste de la fatigue.

Dans nos sociétés modernes, pourtant fondées sur le progrès technologique, la fatigue est paradoxalement très présente. Journées à rallonge, pression managériale, nuits trop courtes, réseaux sociaux envahissants : pour nombre d’entre nous, la vie ressemble trop souvent à un marathon épuisant et sans fin.

Comment ne pas avoir l’impression de subir sa vie ? Comment se réserver des moments de tranquillité, loin des injonctions de tout ordres et des sollicitations inutiles ? Comment l’hypnose peut-elle nous aider à retrouver de l’énergie et à prendre soin de nous ?

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Léonard Anthony, hypnothérapeute, spécialiste de la fatigue, en charge d’un programme Fatigue et attention à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et l’auteur de Goodbye fatigue ! L'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres et tout récemment de On ne choisit pas de naître, on décide de vivre, tous deux aux éditions Overjo. Il nous explique le principe de l’hypnose et nous suggère des exercices à pratiquer chez nous après des journées trop intenses, pour que la fatigue n’envahisse pas tout notre quotidien.

À réécouter Combattre la fatigue

Questions des auditrices et des auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- Odile sur l’équilibre : « La perte d’équilibre, peut-elle se guérir ? Ça fait un petit moment, depuis la mort de mon mari, je ne sais pas si c’est l’émotion… »

- Pascale sur l’arthrose : « Je souffre d’une arthrose du genou sous la rotule. J’aurais voulu savoir ce qu’il y avait à faire comme sport ou autre. »

- sur les troubles du sommeil : « J’ai un petit-fils qui a 28 ans, bientôt 29 ans, qui est très fatigué parce qu’il se réveille tout le temps. J’aimerais savoir pourquoi et quoi faire ? »