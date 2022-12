Comment aborder la nouvelle année avec optimisme ?

Et si on débutait 2023 de manière optimiste ?

Murielle Giordan et Jean Doridot vous expliquent comment bien débuter l'année 2023, avec ou sans résolution, mais de manière optimiste !

Une nouvelle année qui débute est souvent l'occasion de prendre de nouvelles résolutions ou d'engager des changements de vie.

Et on faisait rimer 2023 avec bonheur et optimisme ?

Pour vous apprendre à rester positif ainsi qu'en bonne santé physique et mentale, Murielle Giordan et Jean Doridot donnent la parole au philosophe et auteur Fabrice Midal. Il est le fondateur de l’École occidentale de méditation qui propose une approche laïcisée de la méditation bouddhique.

Actualité psy

Dans les actualités, une étude a déterminé la durée idéale d'un baisée amoureux. C'est plus de secondes qu'on ne pourrait le croire. Se le baisée amoureux est encré dans la routine, il permet d'être plus heureux et unis !

Moins positif, le manque de sommeil aurait tendance à nuire à notre générosité d'après la revue Plus Biology, IRM à l'appuie ! Mais sachez que plus vous souhaitez le bonheur des autres, plus vous risquez d'être heureux à votre tour.