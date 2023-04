Comment aider les adolescents à prendre soin de leur santé mentale ?

Des études ainsi que nombre de pédopsychiatres et de psychologues nous alertent sur la santé mentale des jeunes, particulièrement touchés par les troubles psychiques. Pour nous en parler et tenter d’en comprendre les raisons, Murielle Giordan et Jean Doridot reçoivent le Pr Philippe Duverger.

En février dernier, Santé publique France a publié une étude pointant une augmentation sans précédent du nombre d’épisodes dépressifs, et les principaux concernés sont les 18-24 ans. Mais les 13-17 ans sont aux aussi touchés par les crises d'anxiété, les troubles alimentaires et les gestes suicidaires.

Il semble que la pandémie de Covid-19 et les successifs confinements aient beaucoup fragilisé la santé mentale des adolescents et des jeunes adultes, sans que le retour à la normale n’endigue ce phénomène. Le Covid est-il la seule explication ?

Phobie scolaire, harcèlement scolaire, addiction aux écrans, dysphorie de genre : comment expliquer le mal-être croissant des jeunes générations ? Qu'est-ce que la décompensation que l'on constate chez les jeunes ? Quels sont les signes qui doivent nous inquiéter et qui nécessitent de consulter ?

Murielle Giordan et Jean Doridot reçoivent Philippe Duverger, il est professeur des universités, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU d'Angers, et l'auteur de L'Amitié à l'adolescence aux éditions First. Il nous parle des troubles psychiques dont souffrent le plus les jeunes, en esquisse les causes et évoque les prises en charge indispensables pour les soulager.

Actualité psy

Bonjour Docteur évoque une étude de Kathleen Vost sur les liens entre créativité et désordre, ainsi que de récents travaux sur la personnalité des « c... » et sur le syndrome de Napoléon (complexe d'infériorité touchant des hommes de petite taille).