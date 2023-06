Comment éviter d'avoir les jambes lourdes ?

Avec le retour des fortes chaleurs, on peut avoir tendance à avoir les jambes lourdes. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent l’angiologue Pascal Priollet, pour nous parler de cette sensation et des pathologies liées à une mauvaise circulation sanguine, comme la phlébite ou les varices.

L’été, mais plus généralement lors de fortes chaleurs ou encore quand on reste assis ou debout longtemps sans bouger, il est fréquent de sentir nos jambes lourdes ou même gonflées. En cause, une circulation sanguine dans les jambes qui n’est plus d’aussi bonne qualité et peut provoquer non seulement cette sensation de lourdeur mais aussi un certain nombre de pathologies, telles que la phlébite, les varices ou l’artérite.

Prendre l'avion peut-il aggraver ce symptôme ? Quand faut-il s'inquiéter si l'on a des jambes gonflées ? Quels sont les traitements efficaces pour éviter des complications ? Les veinotoniques sont-ils préconisés en cas de jambes lourdes ? Quand faut-il mettre des bas de contention ?

Pour répondre à ces questions, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Pascal Priollet, angiologue et médecin vasculaire. Il a publié Maladie veineuse, des jambes lourdes aux varices aux éditions Médi-Tex. Il nous présente les différentes maladies qui peuvent affecter nos jambes en raison d’une mauvaise circulation sanguine, mais aussi les moyens pour les prévenir.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- une question sur le psoriasis : « Que faut-il faire pour guérir le psoriasis ? Le docteur donne de la pommade à ma femme et dès qu’elle arrête, ça revient. »

- David sur les probiotiques : « On m’a prescrit des probiotiques, afin d’entretenir ma flore intestinale, mais je doute de leur efficacité. Ne serait-ce pas mieux que je prenne des yaourts au lait fermenté ou tout autre produit plus naturel ? »

- Viviane sur les calculs de la vésicule biliaire : « On m’a détecté des calculs à la vésicule biliaire dont trois gros, quel risque je cours ? Je suis épileptique également. »