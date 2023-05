Comment éviter la maladie du foie gras ?

Le foie est un organe peu connu et qui malade ne provoque que peu de symptômes. Pourtant la maladie du foie gras, appelée aussi la NASH, peut entraîner de graves pathologies. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Laurent Castera pour nous en parler.

Le foie est un organe peu connu, contrairement au cœur ou au cerveau. Et contrairement à d’autres organes, il ne fait que très peu parler de lui, même malade ce n’est pas un organe bruyant. C’est pourtant un organe essentiel à notre bonne santé, puisqu’il sert non seulement à filtrer les toxines, mais aussi à fabriquer la bile et le cholestérol. On peut le comparer à une sorte de tour de contrôle des besoins énergétiques du corps.

Ainsi, quand le foie devient malade, cela retentit sur l’organisme tout entier. Or, un excès de mauvais cholestérol va littéralement « engraisser » ce foie, et provoquer ce qu’on appelle la « maladie du foie gras », ou la NASH (acronyme de stéatose hépatique non-alcoolique), ou encore la maladie du soda.

En France, une personne sur cinq est concernée par la « maladie du foie gras », mais la plupart du temps sans le savoir : s’il n’est pas traité, cet excès peut entraîner des pathologies sérieuses, comme une cirrhose.

Comment reconnaître cette maladie du foie gras, la prendre en charge et surtout la prévenir ?

Pour nous en parler en détail et répondre à ces questions, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Laurent Castera. Il est hépatologue à l’hôpital Beaujon à Clichy (Hauts-de-Seine) et l’auteur du livre Comment sauver votre foie. La vérité sur la NASH , paru aux éditions Dunod.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- Sophie au sujet du syndrome du cœur brisé : « J’ai eu une énorme douleur à la poitrine le mois dernier et on m’a diagnostiqué un syndrome du cœur brisé, vous pouvez m’expliquer ce que c’est, car je n’ai pas tout compris. »

- une auditrice sur la mélatonine : « Je suis sous anxiolytique depuis plusieurs mois pour m’aider à dormir, mais j’aimerais arrêter, on m'a parlé de la mélatonine comme substitut pour mieux s'endormir, est-ce efficace ? »

- Laura sur l’insuffisance rénale : « J’ai une insuffisance rénale de stade 4 depuis un mois, l’évolution des différents stadeS a été très rapide, que puis-je faire ? »