Comment éviter les maladies infectieuses ?

Du Covid-19 au VIH, de la pneumopathie à la maladie de Lyme, les maladies infectieuses sont nombreuses et potentiellement dangereuses. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent l’infectiologue Nathan Peiffer-Smadja pour nous parler de ces maladies et des traitements associés.

Le Covid-19 est l’un des virus aujourd’hui les plus connus au monde, mais il n’est pourtant que l’un de nombreux responsables de maladies infectieuses. Virus mais aussi bactéries sont en effet à l’origine de maladies, bégnines comme le rhume, ou plus sérieuses, comme la pneumopathie, l’endocartide, la tuberculose, le paludisme… Ces maladies infectieuses peuvent être virales, bactériennes, parasitaires mais aussi fongiques (dues à des champignons).

Quels sont les symptômes de ces maladies infectieuses ? La fièvre en est-elle un marqueur fiable ? Doit-on nécessairement recourir aux antibiotiques pour les soigner ? Quelles précautions prendre face à la recrudescence des moustiques tigres, potentiellement porteurs de maladies infectieuses ?

Pour répondre à toutes ces questions et faire le point sur ces maladies dues à des virus et des bactéries, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Nathan Peiffer-Smadja, infectiologue à l’hôpital Bichat à Paris. Il nous explique comment il est possible de les éviter, notamment pour nombre d'entre elles grâce à la vaccination.

Questions des auditrices et des auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- David sur le syndrome des jambes sans repos, dont souffre sa petite sœur de 5 ans ;

- une question sur la fibrillation auriculaire : « On m’a diagnostiqué une fibrillation auriculaire et on m’a dit de prendre des anticoagulants pour ne pas faire d’attaque cérébrale. J’ai du mal à comprendre le lien entre les deux. Combien de temps dois-je prendre le traitement ? »

Le Dr Nathan Peiffer-Smadja répond à :

- une auditrice qui souffre de tuberculose intestinale : « On m’a diagnostiqué une tuberculose intestinale latente, mon premier traitement me donnait des nausées et de la fièvre, je n’ai maintenant plus de traitement et je ne sais pas comment réagir, j’ai des symptômes similaires à la maladie de Crohn, que faire ? »