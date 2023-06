Comment éviter les problèmes intestinaux cet été ?

L’été, avec les fortes chaleurs et les voyages, peut occasionner des problèmes intestinaux, plus ou moins sérieux. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le gastro-entérologue William Berrebi, qui nous donne des conseils pour éviter et soigner au mieux ces désagréments.

Pour que les problèmes intestinaux ne nous gâchent pas notre été, "Bonjour Docteur" nous donne des conseils pour les éviter © Getty - Jan Otto

Pendant l’été et nos vacances, on n’a pas du tout envie d’être malade. Pourtant, avec les fortes chaleurs, les voyages à l’étranger, les repas sur le pouce, les problèmes intestinaux sont assez fréquents et peuvent nous gâcher nos vacances. Diarrhées, vomissements : comment distinguer une "turista" d’un simple souci digestif ? Quand s’inquiéter et consulter ? Quelles précautions prendre quand on va à l’étranger ? Les probiotiques peuvent-ils prévenir ce genre de désagréments ? À écouter Tout savoir sur le microbiote Pour répondre à ces questions, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le gastro-entérologue William Berrebi, qui nous donne plein de bons conseils pour éviter que les problèmes intestinaux ne nous empêchent de passer un bel été. Questions des auditrices et auditeurs Le Dr Jimmy Mohamed répond à : - Sophie sur l’adrénaline : « Je suis amateur de sensation forte et on parle souvent de montée d’adrénaline, mais qu’est-ce que c’est exactement ? »

- David sur le cholestérol : « Je suis sportif, et mon médecin m’a dit que je produisais du bon cholestérol, et que j’arrivais à faire baisser le mauvais, pourquoi ? »

- Stéphane sur les hémorroïdes : « J’ai souvent des hémorroïdes, mais j'ai peur que ce soit une fissure anale, comment faire la différence ? », avec la complicité du Dr William Berrebi.