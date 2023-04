Comment éviter une intoxication alimentaire ?

Les scandales sanitaires de ces dernières années, comme celui de Buitoni, ont révélé au grand jour les risques d’intoxications alimentaires. Le Pr Laurent Beaugerie est l’invité de Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed : il nous parle des précautions à prendre pour les éviter.

Viande de cheval dans les produits Findus, lait contaminé du groupe Lactalis, bactérie E-Coli dans des pizzas Buitoni, traces de salmonelle dans des œufs Kinder : ces dernières années ont vu se multiplier des scandales sanitaires, et révélé les risques alimentaires liés à l’industrie alimentaire.

Ce ne sont pas les seules causes d’intoxication alimentaire. Des empoisonnements peuvent être dus à l’eau du robinet dans certains pays, aux poissons crus que l’on trouve dans les sushis mais aussi à nos frigos mal entretenus.

Loin d'être anecdotiques, on compte environ 3 à 5 millions de cas d'infections intestinales par an, y compris de très nombreuses hospitalisations, voire de décès.

Si les risques sont nombreux, il est pourtant possible de les prévenir. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Laurent Beaugerie, chef du service de gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il publie Manger sans s'empoisonner , aux éditions Flammarion, co-écrit avec Margaux de Frouville. Il nous donne des conseils pour manger sans risque et avec plaisir, chez soi et à l’extérieur.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- une question sur le lichen : « J’ai un lichen sur l'œsophage et apparemment il n’y a pas de traitement. Qu'en pensez-vous ? »

- Perrine sur la constipation : « Je suis constipée de nature. Je prends du laxatif, du Macrogol. Je suis sous morphine, je sais que ça n’arrange rien. J’arrive à aller à la selle parfois, mais c’est pas liquide alors que je prends beaucoup de choses et je mange beaucoup de légumes. Que faire ? »

- Aude sur le reflux : elle se demande si c'est lié à sa consommation de chocolat. Le Pr Laurent Beaugerie intervient également pour lui répondre.