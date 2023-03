Comment la soulager la douleur ?

Qu’elle soit aiguë ou chronique, la douleur est surtout fondée sur le ressenti de chaque personne. Quels sont les médicaments préconisés pour la soulager ? Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Nicolas Authier, de la fondation Analgesia à Clermont-Ferrand.

Alors que la douleur est un message d’alerte, considéré comme un symptôme permettant à l’organisme de réagir et de se protéger, la douleur chronique est une maladie en elle-même. En France, entre 20 à 30 % de la population souffre de douleur chronique . Les douleurs que l’on répertorie concernent majoritairement le dos, le cou et les épaules, les membres, la tête et l’abdomen.

Quels sont les moyens de la soulager ? Quels types de médicaments sont utilisés et selon quelles modalités ? N’y a-t-il pas un risque de surconsommation ou de mésusage de ces antalgiques ?

Pour parler de la douleur des patients et des moyens d’y remédier, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Nicolas Authier. Il est médecin psychiatre, pharmacologue au CHU de Clermont-Ferrand et à la fondation Analgesia , institut de recherche dédié à l'innovation contre la douleur.

Le Pr Nicolas Authier nous explique ainsi les différentes douleurs que l'on peut ressentir, la pertinence ou non selon le cas du paracétamol, de la codéine ou des anti-inflammatoires, pour les calmer. Il nous parle également de l'utilité de la prise en charge non médicamenteuse de la douleur : kinésithérapie, psychologue, hypnose, notamment.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- Emmanuel sur les angines : « Ma fille de 23 ans n’arrête pas de faire des angines blanches, elle a tout le temps la gorge gonflée, plus rien ne passe et on n’arrive même pas à voir le fond de la gorge. Elle en fait au moins une dizaine par an. Est-ce qu’il a quelque chose à faire en préventif ? »

- Un auditeur sur la perlèche ou « chéilite angulaire : « J’ai une perlèche qui dure depuis 1 mois et demi et aucun traitement ne parvient à bout de ça… Que faire ? »

- Marie, qui habite à Rennes, sur le CBD : « J’ai fait un AVC il y a quelques années, je suis sous Kardégic 160 et je voulais savoir si c’était compatible avec le CBD. J’aimerais en prendre pour améliorer le sommeil et pour limiter les grosses crises de migraines en période de menstruation. »