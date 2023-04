Comment maigrir avec sa tête ?

Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées

La part des Français de plus de 60 ans ne cessent de s’accroître. Le bien-vieillir et la fin de vie sont ainsi des sujets cruciaux. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées.